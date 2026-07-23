Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 767 подписчиков

Ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова создадут комплексную систему сопровождения качества кофе

Ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова создадут комплексную систему сопровождения качества кофе

В РЭУ имени Г.В. Плеханова создали специализированную научную лабораторию, в которой разработают первую в России комплексную систему научного сопровождения качества кофе для торговой сети "Перекресток" и формата Select, сообщает пресс-служба ритейлера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии