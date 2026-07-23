Ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова создадут комплексную систему сопровождения качества кофе

В РЭУ имени Г.В. Плеханова создали специализированную научную лабораторию, в которой разработают первую в России комплексную систему научного сопровождения качества кофе для торговой сети "Перекресток" и формата Select, сообщает пресс-служба ритейлера.
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