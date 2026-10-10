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Царьград

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Новосибирцев предупредили о всплеске краж в людных местах

Новосибирцев предупредили о всплеске краж в людных местах

В новосибирском главке МВД на фоне участившихся краж в людных местах дали рекомендации: держать сумки спереди, не класть ценности во внешние карманы и не оставлять их без присмотра даже на несколько секунд.

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