Как можно отнестись к выходу частной армии Пригожина из участия в спецоперации В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанёс, а добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас не назначило и служить там не за страх, а за совесть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо, в последнем случае, она безвозвратно может пропасть и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию.
Как можно отнестись к выходу частной армии Пригожина из участия в спецоперации
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Юрий Ильинов
Песков: Путин 29 июня в Кремле проводил встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера» МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя публикацию издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным, представитель Кремля сказал: «Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина». «Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — пояснил он. «Подробности ее (встречи — прим. ТАСС) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — добавил Песков. По его словам, «Путин выслушал объяснения командиров [»Вагнера«] и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения». При этом «сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину». «Вот это все, что мы можем сказать по этой встрече», — сказал пресс-секретарь.
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Входит и выходит, входит и выходит. Замечательно входит...
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6 час.
Юрий Ильинов
Некоторые зарубежные обозреватели заявили, что мятежа не было. А вдруг? Может, это операция КГБ по выявлению "спящих"?
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6 час.
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