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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Спасибо за убитую игру»: фанаты раскритиковали Valve за «ужасную оптимизацию...

«Спасибо за убитую игру»: фанаты раскритиковали Valve за «ужасную оптимизацию...

«Спасибо за убитую игру»: фанаты раскритиковали Valve за «ужасную оптимизацию» Counter-Strike 2 и потребовали вернуть CS:GOДебютировавшая накануне Counter-Strike 2 — это не только бесплатный апгрейд Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), но и полная её замена.

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