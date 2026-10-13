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Daily Storm

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На выставка на ВДНХ каждый сможет заглянуть за кулисы театра

На выставка на ВДНХ каждый сможет заглянуть за кулисы театра

Актер Виктор Добронравов высоко оценил масс-штаб экспозиции «Искусство сцены. Академическая живопись».

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