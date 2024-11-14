Основателю РДК Капустину запросили пожизненный срок

Гособвинение просит заочно приговорить основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область.