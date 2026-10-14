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Татар-информ

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Русский музей открыл в Казани масштабную выставку картин Архипа Куинджи

Русский музей открыл в Казани масштабную выставку картин Архипа Куинджи

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Русский музей открыл в Усадьбе Сандецкого Государственного музея изобразительных искусств РТ масштабную выставку «Архип Куинджи.

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