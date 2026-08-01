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Снукерист.ру

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Полуфинал Shanghai Masters 2026: Уилсон ведет в счете после первой сессии

Полуфинал Shanghai Masters 2026: Уилсон ведет в счете после первой сессии

Чемпион мира 2024 года Кайрен Уилсон лидирует со счетом 5-4 после начальной сессии в 1/2 финала на турнире Shanghai Masters 2026, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Действующий обладатель титула Кайрен Уилсон завершил с небольшим преимуществом первую сессию, опережая китайского снукериста Чжао Синьтуна со счетом 5-4 в полуфинале Shanghai Masters 2026.

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