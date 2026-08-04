Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд, чтобы ловить мошенников до проведения платежа

Платёжная компания получит ИИ-систему поведенческой биометрии, которая анализирует действия пользователей и защищает 760 млн клиентов банков от захвата аккаунтов и цифрового мошенничестваVisa договорилась о покупке компании BioCatch за $2,4 млрд, расширяя свои инструменты для борьбы с финансовым мошенничеством и киберугрозами.