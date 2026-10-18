ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Ученики 10-11-х классов российских школ начнут осваивать применение искусственного интеллекта в учебе и повседневной жизни с 1 сентября 2027 года.
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