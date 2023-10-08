Талибы* попросили организовать им проход к Израилю

"Талибан"* хочет помочь ХАМАС "захватить Иерусалим" Движение "Талибан"* (талибы, запрещенная в России террористическая организация), контролирующее Афганистан, обратилось к Ирану, Ираку и Иордании с просьбой организовать им проход к Израилю.
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