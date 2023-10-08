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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Талибы* попросили организовать им проход к Израилю

Талибы* попросили организовать им проход к Израилю

"Талибан"* хочет помочь ХАМАС "захватить Иерусалим" Движение "Талибан"* (талибы, запрещенная в России террористическая организация), контролирующее Афганистан, обратилось к Ирану, Ираку и Иордании с просьбой организовать им проход к Израилю.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Жалко что не разрешат.
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3 час.
Анастасия Гончарова
разрешат куда денутся !
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2 час.

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