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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Хлеб без замеса с клюквой и грецкими орехами

ИНГРЕДИЕНТЫ 3 стакана + 3 ст. л. муки 1/2 ч. л. сухих дрожжей 2 ч. л. соли 1/2 стакана рубленых грецких орехов 1 стакан сушеной клюквы или изюма 1/4 стакана жидкого меда 1,5 стакана воды ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Просейте 3 стакана муки в большую миску и хорошо перемешайте с солью.

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