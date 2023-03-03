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Военный эксперт Шурыгин: мир находится на грани начала Третьей мировой войны

Военный эксперт Шурыгин: мир находится на грани начала Третьей мировой войны

Мировое сообщество стоит на грани Третьей мировой войны из-за практически полного погружения западных стран в украинский конфликт.

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