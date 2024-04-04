В Саратове полицейский и именитый спортсмен-общественник провели для студентов спортивное мероприятие

В целях профилактики незаконного оборота наркотиков и пропаганды здорового образа жизни в ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» состоялось спортивное мероприятие, инициаторами которого выступили сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями регионального отделения Общероссийской общественной антинаркотической организации «Антидилер».