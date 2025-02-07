Школьники Онежского полуострова исследовали лишайники и редчайшую жемчужницу европейскую

В деревне Лопшеньга и посёлке Пертоминск прошли увлекательные научно-популярные занятия в рамках проекта «Заповедные профессии»Их провели методист Кенозерского национального парка Анна Швец и биолог Татьяна Паринова.
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