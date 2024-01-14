Слуцкий: фразой о защите Великобритании Шмыгаль признался во внешнем управлении

Глава фракции ЛДПР в Государственной думе России Леонид Слуцкий заявил, что фразой о защите Украиной Великобритании в случае нападения украинский премьер-министр Денис Шмыгаль признался в полном внешнем управлении и подчинении.
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