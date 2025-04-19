Нейрокампус. Лекция «От сенсоров к сетям мозга»

Приглашаем вас в Нейрокампус на лекцию 24 апреля, где Дария Клеева выступит с докладом «От сенсоров к сетям мозга: современные подходы к анализу данных неинвазивной нейровизуализации и их клинический потенциал».
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