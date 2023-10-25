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Новый Нижегородский

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Кадыров назначил фигуранта дела об убийстве Немцова командиром...

Кадыров назначил фигуранта дела об убийстве Немцова командиром...

Кадыров назначил фигуранта дела об убийстве Немцова командиром нового чеченского батальонаБывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев возглавил новый чеченский батальон Минобороны, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура.

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