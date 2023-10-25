Кадыров назначил фигуранта дела об убийстве Немцова командиром нового чеченского батальонаБывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев возглавил новый чеченский батальон Минобороны, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура.
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