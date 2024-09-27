Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Лига арабских государств. Фуфло а не лига. Евреи калашматят арабов, по всем направлениям ,а арабы как терпилы. Кажды...В Иране пригрозил...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Жидяиль должен быть уничтожен.В Иране пригрозил...
  • Наталия
    А жизни космонавтов во всей этой возне разве не имеют никакого значения? Раз разваливается, значит пора затопить, что...МКС трещит по шва...

Встреча Зеленского и Трампа закончилась унижением: Дональд «расправился» с собеседником за 15 минут

Встреча Зеленского и Трампа закончилась унижением: Дональд «расправился» с собеседником за 15 минут

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 15 минут REUTERS Завершение поездки "просроченного и жалкого", а теперь еще и униженного украинского узурпатора Владимира Зеленского в США оказалось по своей эпичности сродни той порке, которую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Для Трампа  встреча с Зе,  только еще одна предвыборная пиар- акция, рассчитанная и на республиканцев, и на демократов.. Что он станет  делать, если победит на выборах, никому не известно, может быть, даже ему самому.
Ответить
8 час.
Николай Тимощук
Давно пора жида в стойло загнать
Ответить
7 час.
Валерий Федосеев
Чинарик в синагоге пусть рогатому свечки ставит, за то что живым от Дони вышел, а не попал под каблук.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх