Встреча Зеленского и Трампа закончилась унижением: Дональд «расправился» с собеседником за 15 минут

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 15 минут REUTERS Завершение поездки "просроченного и жалкого", а теперь еще и униженного украинского узурпатора Владимира Зеленского в США оказалось по своей эпичности сродни той порке, которую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии