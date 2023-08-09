ИЗВЕСТИЯ iz

6 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Зарплата врачей должна быть одинаково высокой и в Москве и в Урюпинске да и в любом райцентреМурашко рассказал...
  • Anlrey Boracow
    Есть такая научная дисциплина, преподают ее в Военно-Морских учебных заведениях, называется она "ТАКТИКА ФЛОТА". Есть...Зеленский пригроз...
  • Anlrey Boracow
    Социолог Борис Ка...

«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде

«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде

Вторую победу подряд в матчах Кубка России одержал санкт-петербургский клуб «Зенит» 9 августа. В матче второго тура группового этапа Российской премьер-лиги против самарцев из «Крыльев Советов» петербуржцы с минимальным отрывом вышли в лидеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх