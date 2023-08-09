«Зенит» с минимальным преимуществом победил «Крылья Советов» на выезде

Вторую победу подряд в матчах Кубка России одержал санкт-петербургский клуб «Зенит» 9 августа. В матче второго тура группового этапа Российской премьер-лиги против самарцев из «Крыльев Советов» петербуржцы с минимальным отрывом вышли в лидеры.