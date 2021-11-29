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Исследование: Щекотание уха током замедляет старение

Исследование: Щекотание уха током замедляет старение

Ученые из британской Школы биомедицинских наук при Университете Лидса опубликовали в научном журнале Aging результаты исследования, согласно которому стимуляция блуждающего нерва через ухо у людей старше 55 лет может остановить процессы старения.

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