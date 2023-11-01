От репертуара до новых концертных площадок: что ждет Приморскую сцену Мариинского театра?

31 октября в холле Приморской сцены Мариинского театра состоялась пресс-конференция, посвященная гастролям Мариинского театра в КНР, текущему репертуару Приморской сцены и ее стратегии развития, сообщает PRIMPRESS.
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