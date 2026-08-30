Украинские супермаркеты остались с пустыми полками из-за отсутствия продуктов

Супермаркеты Украины остались с пустыми полками из-за возникшего дефицита продуктов питания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материал издания «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рютте: в НАТО пол...
- Рютте: в НАТО пол...
- Свыше 20 заводов ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым