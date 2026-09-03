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Нижегородская правда

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Григорий Иванов сохранил пост президента футзальной суперлиги

Григорий Иванов сохранил пост президента футзальной суперлиги

Президент ПКМФ «Торпедо» (Нижний Новгород) Николай Ходов не смог избраться на пост главы футзальной суперлиги.

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