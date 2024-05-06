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Сайнс опустился на пятое место на Гран-при Майами из-за штрафа

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс потерял одну позицию после финиша Гран-при Майами. Стюарды возложили на испанца ответственность за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, и выписали Сайнсу пятисекундный штраф, а также один штрафной баллы (первый для Карлоса за последние 12 месяцев).

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