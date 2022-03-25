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Бойцы ВСУ и нацбатальонов пытаются покинуть Мариуполь под видом беженцев

Бойцы ВСУ и нацбатальонов пытаются покинуть Мариуполь под видом беженцев

Больше 20 тонн гуманитарных грузов привезли российские военные в Херсонскую область. В населенных пунктах, которые находятся недалеко от областной столицы и где наблюдается острый дефицит, люди получили крупы, сахар, тушенку и подсолнечное масло.

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