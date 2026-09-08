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Вьетнам становится одним из главных зарубежных направлений для россиян

За восемь месяцев Вьетнам посетили уже больше миллиона российских туристов. За весь прошлый год их было около 700 тысяч, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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