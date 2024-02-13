Максим Аверин высказался о докторах в институте им. Склифосовского

Роль хирурга Брагина в сериале «Склифосовский» стала одной из ключевых в карьере Максима Аверина. Актер всегда был заинтересован в том, что происходит в сериале и старался сделать персонажа максимально реалистичным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии