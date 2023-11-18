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Тренер «Коламбуса» о решении не выпускать Годро и Лайне в концовке игры с «Аризоной»: «Я тренирую команду, а не отдельных игроков»

«Блю Джекетс» уступили «Аризоне» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Главный тренер команды Паскаль Венсан отправил Джонни Годро, Патрика Лайне и Егора Чинахова на скамейку запасных в третьем периоде, отдав предпочтение тройке в составе Адама Фантилли, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

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