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Регионы России

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Xiaomi представила робот-пылесос Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max с интеллектуальной системой уборки

Xiaomi представила робот-пылесос Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max с интеллектуальной системой уборки

Компания Xiaomi представила новую модель робот-пылесоса Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max, оснащённую камерой высокого разрешения с искусственным интеллектом и визуальными моделями, использующими периферийные и облачные вычисления.

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