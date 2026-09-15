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Происшествия

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В Нижегородской области местная жительница обвиняется в мошенничестве при возмещении НДС

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летней горожанки в 4 эпизодах мошенничества.

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