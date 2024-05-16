Запрет на продажу энергетиков подросткам могут ввести в текущем году

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним могут ввести в 2024 году. Инициатива, разработанная депутатами Госдумы (ГД) РФ от всех фракций, получила положительный отзыв правительства и может быть принята до конца весенней сессии, рассказали «Известиям» депутаты.