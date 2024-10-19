Депутат Журавлёв: у солдат из КНДР недостаточно опыта для участия в СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выразил мнение, что у военных из Северной Кореи в настоящее время недостаточно опыта для помощи ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.
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