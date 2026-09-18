Глава Бундесвера призвал граждан подготовиться к обороне страны

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер выступил с призывом к гражданам Германии быть готовыми принять участие в обороне страны в условиях новых современных угроз.
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