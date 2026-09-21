Онлайн-консультации для животных запустило Подмосковье

В Подмосковье доступны онлайн-консультации ветеринаров. Как сообщила пресс-служба министра Надежды Куртяник, жители могут записаться на прием через портал "МОй АПК", избавляя питомцев от стресса поездок и выбирая удобное время для видеозвонка.