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Царьград

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Онлайн-консультации для животных запустило Подмосковье

Онлайн-консультации для животных запустило Подмосковье

В Подмосковье доступны онлайн-консультации ветеринаров. Как сообщила пресс-служба министра Надежды Куртяник, жители могут записаться на прием через портал "МОй АПК", избавляя питомцев от стресса поездок и выбирая удобное время для видеозвонка.

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