Администрация Трампа: много шума из ничего

Администрация Трампа имеет все шансы стать самой слабой командой с момента окончания Второй мировой войны, потому что не может добиться в мировой политике ровным счетом ничего Фото: Shawn Thew – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Даже полностью зависящая от нее Украина спокойно ставит хозяину Белого дома условия, а тот ничего не может поделать в ответ.