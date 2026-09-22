Администрация Трампа: много шума из ничего

Администрация Трампа имеет все шансы стать самой слабой командой с момента окончания Второй мировой войны, потому что не может добиться в мировой политике ровным счетом ничего Фото: Shawn Thew – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Даже полностью зависящая от нее Украина спокойно ставит хозяину Белого дома условия, а тот ничего не может поделать в ответ.
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