В Аргентине задержан один из обвиняемых по делу о гибели солиста One Direction

Правоохранительные органы Аргентины задержали официанта Брайана Паиса, обвиняемого в продаже наркотиков экс-участнику группы One Direction Лиаму Пейну, который погиб, упав с балкона отеля в Буэнос-Айресе в октябре прошлого года.
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