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Мода и Шоу-бизнес

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Анет Сай и 10AGE показали, как готовятся к родам: видео

Анет Сай и 10AGE показали, как готовятся к родам: видео

Анет Сай сообщила в запрещённых соцсетях, что у неё начались схватки. Певица опубликовала фото из лифта роддома — в больничной сорочке, с мужем Дмитрием Пановым (рэпер 10AGE), который, судя по синему костюму, будет присутствовать на родах.

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