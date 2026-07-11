Анет Сай и 10AGE показали, как готовятся к родам: видео

Анет Сай сообщила в запрещённых соцсетях, что у неё начались схватки. Певица опубликовала фото из лифта роддома — в больничной сорочке, с мужем Дмитрием Пановым (рэпер 10AGE), который, судя по синему костюму, будет присутствовать на родах.