15 названий товаров и ценников, которые не оставят вас без улыбки

Если опечатки и сокращения в ценниках еще можно понять, то с нелепыми названиями сложнее. Желая быть оригинальными, люди придумывают странные названия товарам, которые, даже если не сработают, то точно рассмешат.
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