В рамках акции «Свеча памяти» 1418 свечей зажгли у стен Главного храма ВС РФ

В 04:00 мск участники акции установили свечи рядом депозитариями с землей с мест захоронения советских бойцов – по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны (ВОВ).
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