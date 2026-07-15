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Ростех

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Янтарный комбинат создал самый большой в истории кубок из солнечного камня

Янтарный комбинат создал самый большой в истории кубок из солнечного камня

Фото: Калининградский янтарный комбинат Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) к 80-летию Калининградской области изготовил «Кубок Победителей» — самый большой кубок в истории российского янтарного производства.

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