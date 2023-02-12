Панарин поделился эмоциями от первого покера в карьере в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился впечатлениями от своего первого покера в заокеанской лиге, который он оформил в матче регулярного чемпионата с "Каролина Харрикейнз".