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Панарин поделился эмоциями от первого покера в карьере в НХЛ

Панарин поделился эмоциями от первого покера в карьере в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился впечатлениями от своего первого покера в заокеанской лиге, который он оформил в матче регулярного чемпионата с "Каролина Харрикейнз".

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