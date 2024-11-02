Автоэксперт назвал три преимущества наших машин над китайскими

ЕБ

Евгений Бут

Вот не надо ерунду писать! Китайские машины хорошо переносят русскую зиму и на несколько порядков комфортнее чем наши машины, китайцы и корейцев обогнали! Статьи такие может писать тот, кто не ездил на китайцах!