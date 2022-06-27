В России за пропаганду нацистской символики введут уголовное наказание

Известия/Павел Волков Профильный комитет Госдумы поддержал во втором чтении поправку, согласно которой в России предлагается ввести уголовную ответственность за сбыт и пропаганду нацистской символики, передает агентство ТАСС со ссылкой документ.
Известия/Павел Волков Профильный комитет Госдумы поддержал во втором чтении поправку, согласно которой в России предлагается ввести уголовную ответственность за сбыт и пропаганду нацистской символики, передает агентство ТАСС со ссылкой документ.
Свежие комментарии