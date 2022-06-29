После освобождения Северодонецка начался штурм Лисичанска с северного направления

Российская армия с нескольких направлений штурмует Лисичанск. Отмечается, что Вооружённые силы РФ ведут наступление и с северного направления после полного освобождения Северодонецка и взятия под контроль всего левобережья Северского Донца .
Российская армия с нескольких направлений штурмует Лисичанск. Отмечается, что Вооружённые силы РФ ведут наступление и с северного направления после полного освобождения Северодонецка и взятия под контроль всего левобережья Северского Донца .
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