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6 вещей, которые умел делать каждый советский школьник, а современные дети даже не думают об этом

6 вещей, которые умел делать каждый советский школьник, а современные дети даже не думают об этом

Фото: russiainphoto.ru Современные дети очень продвинутые. В три года они уже ловко управляются с планшетом и телефоном, а в пять – могут без проблем оформить заказ на маркетплейсе и найти любую информацию в интернете.

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