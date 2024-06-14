Росприроднадзор: Показатели ПДК в реке Кубань превысили норму в несколько раз

Представители ведомства провели осмотр водоёма и выявили сброс сточных вод через ливнёвку. Жители Краснодара опубликовали в социальных сетях ряд сообщений и видео, в которых зафиксировали загрязнение реки Кубань.
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