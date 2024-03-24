Председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Алисия Кернс выступила со словами о непричастности Украины к террористическому акту, который был проведен в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Британский депутат Кернс отвергла причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Интересно, сколько заплатили Штаты и Европа «Исламскому государству в Хорсане» за то, чтобы они взяли на себя ответственность? И где официальное заявление этой организации и, по какой причине они совершили данный акт? У России есть неопровержимые доказательства того, что Украина является террористическим государством, и "хайли лайкли", в этом им помогали англосаксы.
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