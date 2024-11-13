В офисе украинского лидера Владимира Зеленского ведется подготовка к сдаче города Курахово. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по обвинению в госизмене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии