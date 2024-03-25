Советы, как рассказать ребенку о теракте, подготовила омбудсмен Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, Наталия Соколова подготовила чек-лист с советами, которые должны помочь родителям в непростом разговоре с детьми о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» .
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